In vista della massiccia affluenza prevista domani a San Siro, l'Inter comunica che i cancelli dello stadio per l'ultima sfida stagionale con la Samp (calcio d'inizio alle 18) apriranno alle 16. L'invito del club per tutti i tifosi è quello di recarsi al Meazza già a ridosso delle 16:00 per agevolare le operazioni di afflusso, visto che tutti gli spettatori dovranno sottoporsi ai necessari controlli di sicurezza.

LE INDICAZIONI PER L'INGRESSO

L'ingresso 2 è obbligatorio per i possessori di biglietto di terzo anello verde.

L'ingresso 3 è obbligatorio per i possessori di biglietto di secondo anello verde.

L'ingresso 10 obbligatorio per i tifosi della Sampdoria in possesso di biglietto di terzo anello blu.