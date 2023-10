San Siro mette a referto l'ennesimo sold out. Anche per Inter-Roma lo stadio sarà tutto esaurito, motivo per cui sarà importante per tutti i tifosi recarsi all'impianto a ridosso dell'apertura dei cancelli, fissata per le ore 16. È quanto comunica il club nerazzurro in una nota ufficiale. Per tutte le info utili per l'accesso a San Siro CLICCA QUI.