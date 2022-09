Sorride all'Inter l'ultimo precedente contro una formazione della Repubblica Ceca: i nerazzurri si sono infatti i 3-1 in casa dello Slavia Praga, con una doppietta di Lautaro Martínez e un gol di Romelu Lukaku alla quinta giornata di Champions League 2019/20. Il bilancio dei nerazzurri in trasferta contro i club cechi è di due vittorie e una sola sconfitta, ovvero 3-1 in casa dello Sparta Praga nel girone di Europa League 2016-2017.