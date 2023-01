Nato a Tricase, in provincia di Lecce, ma appartenente alla sezione di Bologna, il 35enne dentista Alessandro Prontera è l'arbitro che dirigerà la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia che vedrà opposti a San Siro Inter e Parma. Prontera aveva diretto i nerazzurri anche al debutto in campionato al Via del Mare, quando l'Inter si impose sul Lecce all'ultimo secondo di gioco con la rete di Denzel Dumfries. Sarà il terzo incontro dell'Inter diretto da Prontera: nei primi due precedenti sono arrivate altrettante vittorie.