Quanto ha investito l’Inter per riabbracciare Romelu Lukaku? Le cifre ufficiali emergono dal bilancio del club nerazzurro chiuso al 30 giugno 2022, approvato lo scorso venerdì dall'assemblea dei soci. Il dato emerge dai “ratei e risconti attivi”, dove si legge: "I risconti per acquisizione temporanea calciatori si riferiscono all’acquisto temporaneo in prestito per la stagione sportiva 2022/2023 del calciatore Romelu Lukaku, in virtù del contratto stipulato con il Chelsea F.C. a decorrere dal 29 giugno 2022, per una cifra di 7,860 milioni di euro".