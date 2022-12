Domenica 19 marzo alle 20.45 scocca l'ora del Derby d'Italia. Attraverso un comunicato ufficiale, l'Inter ha rese note le fasi di vendita dei biglietti per la contro la Juventus, valida per la 27ª giornata di campionato. Inizialmente verranno coinvolti gli abbonati, poi i soci Inter Club e infine i titolari SiamoNoi. La vendita libera avrà il via alle ore 10.30 di giovedì 22 dicembre. Per tutti i dettagli clicca qui.