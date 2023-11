Inclusività, cultura del dialogo e del rispetto.

In occasione della 'Giornata Internazionale per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza', un gruppo di ragazzi del Settore Giovanile dell'Inter ha incontrato alcuni coetanei detenuti presso il Centro per la Giustizia Minorile "Cesare Beccaria" di Milano. Un’iniziativa che - si legge su Inter.it - rientra nel progetto di collaborazione che il club nerazzurro ha sviluppato da tempo con il Centro Sportivo Italiano - Comitato di Milano e che, come da tradizione, è capace di creare un momento di gioco e di scambio tra giovani che confrontano le loro storie e le loro passioni utilizzando il linguaggio universale del calcio, capace di abbattere qualsiasi barriera.