Per il secondo anno consecutivo, i possessori dei fan token $INTER potranno, attraverso un sondaggio su Socios.com, assegnare il premio speciale legato alla Inter Hall of Fame. Quest'anno, sono tre i candidati per questo riconoscimento: si tratta di Karl-Heinz Rummenigge, dell'associazione I Bindun nata nel 1982 e fondata da tre ex nerazzurri come Beppe Bergomi, Riccardo Ferri e Beppe Baresi, e del Comitato Maria Letizia Verga.