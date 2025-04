Rivali in campo, alleate nel nome della solidarietà fuori. Inter e Bayern Monaco sono state protagoniste di un progetto comune per il sociale: in occasione del match d'andata della scorsa settimana, i rappresentanti di Inter Campus hanno preso parte a una sessione di allenamento organizzata dal Bayern insieme a Buntkicktgut, un'iniziativa che unisce bambini provenienti da contesti svantaggiati attraverso il calcio. La formazione è stata supportata dalle leggende del club bavarese Diego Contento, Bernd Dreher e Hans Pflügler, che hanno condiviso le loro esperienze e offerto preziosi spunti di ispirazione ai giovani partecipanti. A Milano, invece, gli allenatori delle giovanili del Bayern Monaco, insieme a Inter Campus, hanno visitato il reparto pediatrico della Fondazione Maria Letizia Verga di Milano, dove hanno incontrato i piccoli pazienti affetti da leucemia che partecipano al progetto "Sport Therapy". Nel pomeriggio hanno preso parte a un altro progetto Inter Campus, realizzato in collaborazione con “Il gioco aiuta a guarire meglio”, un incontro formativo per bambini che hanno sconfitto il cancro.

La leggenda del Bayern Monaco Roy Makaay e il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti erano presenti per consegnare i regali ai bambini e creare momenti indimenticabili. Roy Makaay ha detto ai bambini: "La partita di Champions League di stasera è importante, ma la partita più importante si gioca qui, con tutti voi".