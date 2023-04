L'Inter è vicina all'acquisto di Oliver Schmidhauser dall'RB Lipsia. A parlare del possibile colpo in prospettiva dei nerazzurri sono i colleghi di SempreInter.com. L'attaccante svizzero classe 2004 è in scadenza di contratto: sarebbe quindi un arrivo a parametro zero ed un rinforzo importante per la Primavera.

"Il suo agente era a Milano la scorsa settimana per incontrare i rappresentanti dell'Inter e finalizzare un accordo che vedrebbe Schmidhauser firmare un contratto biennale con i nerazzurri", si legge.