L'Inter apre ufficialmente la campagna tesseramenti per gli Inter Club. La prima fase dedicata ai rinnovi, come si spiega in un comunicato ufficiale, ha visto riconfermati più della metà degli IC. "Ottimi numeri anche per quanto riguarda gli Inter Fans aggregati ai Club, che per la scorsa stagione avevano fatto registrare il miglior numero di sempre con 154.008 soci in 955 Inter Club nel mondo", si legge ancora nella nota.

Preannunciate iniziative dedicate a New York e nel corso del prossimo Summer Tour in Giappone. "Tra i benefit riservati ai tesserati Inter Club - si ricorda ancora nel comunicato -: la possibilità di avere un canale privilegiato per la biglietteria, attività esclusive il giorno partita e match dedicati, eventi, concorsi digitali, scontistiche e tanto altro".