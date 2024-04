Finisce 1-2 il derby di Milano di ieri sera tra Milan e Inter, sesta vittoria consecutiva dei nerazzurri contro i cugini che con il successo di ieri sera al Meazza hanno conquistato il ventesimo scudetto della sua storia. Non sono mancati i messaggi di congratulazioni ricevuti dal club meneghino, applaudito dai club italiani ma non solo. A congratularsi con la squadra di Inzaghi è difatti anche la Real Sociedad, eurorivale dell'Inter nei gironi di Champions League 2023/24, che tramite i canali social ha omaggiato il successo dei nerazzurri: "Congratulazioni per lo Scudetto, Inter" si legge sul profilo Twitter degli spagnoli.