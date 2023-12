Nonostante il ko, la partita di ieri con il Bologna passerà alla storia dell'Inter. E non solo. Come ha comunicato l'ufficio stampa dell'Inter, sono state 63.519 i presenti allo stadio Meazza per il match degli ottavi di finale di Coppa Italia: record assoluto per una partita a questo punto del torneo. Superato il primato precedente di Roma-Genoa, ottavo della scorsa edizione, quando all’Olimpico c'erano 60.334 spettatori. La seconda era Milan-Torino, sempre della scorsa stagione, con 58 mila presenti.