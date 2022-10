Il suo goffo rinvio carambolato sul corpo di Henrikh Mkhitaryan è costato la sconfitta ieri alla Fiorentina contro l'Inter. Errore imperdonabile che ha scatenato i tifosi viola contro il difensore Lorenzo Venuti, diventato oggetto di insulti e minacce sui social. A denunciare il tutto è la compagna del giocatore, Augusta Iezzi, finita anche lei al centro di questo deprecabile attacco: "Vi chiedo la gentilezza di smetterla di mandarmi messaggi minatori su questo profilo, non li apro nemmeno. Questo profilo tratta di molte tematiche ma non di calcio. Grazie per la comprensione. Il male torna in tanti modi diversi, sempre al mittente", ha poi ulteriormente postato.