La LBA di pallacanestro ha comunicato la programmazione televisiva della 18esima giornata del campionato di Serie A di pallacanestro, in programma nel primo fine settimana di febbraio. Dando però adito ad un problema che può infastidire gli appassionati di calcio e basket, visto che la classica tra Olimpia Milano e Pallacanestro Varese è stata schedulata per le 17.30 di domenica 2 febbraio, con palla a due mezz'ora prima dell'inizio del derby Milan-Inter in programma lo stesso giorno.

Praticamente impossibile, però, trovare orari diversi per svariati motivi, come sottolinea il sito RealOlimpiaMilano. In primis legati agli impegni della squadra di Ettore Messina di scena giovedì 30 gennaio al Forum con il Panathinaikos in EuroLeague. L’1 febbraio, sabato, è in programma nella struttura il concerto di Capo Plaza, e la disponibilità del campo da gioco non è garantita per ragioni logistiche prima del pomeriggio di domenica 2. Dunque impossibile un anticipo alle 12. Lunedì, invece, i biancorossi partiranno per Monaco di Baviera dove il 4 giocheranno contro il Bayern in Eurolega.