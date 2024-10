Attraverso un videomessaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, il presidente della FIFA Gianni Infantino rivolge le sue congratulazioni a tutte le città ospitanti e agli stadi nei quali si giocherà il prossimo Mondiale del Club, evento che, secondo il numero uno del calcio mondiale, aprirà "una nuova era del calcio per club nel mondo".

Infantino prosegue: "Il format inclusivo e non discriminatorio darà speranza e opportunità al mondo intero, incoronando gli unici campioni ufficiali del mondo per club FIFA. Non ho dubbi che tutte le città degli Stati Uniti accoglieranno le 32 squadre a braccia aperte, mostrando la natura veramente globale del nostro gioco e sarà una grande rappresentazione di come il calcio unisca il mondo".