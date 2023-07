Dopo l'applicazione del Programma FIFA Club Benefits che ha fruttato ai club che hanno 'prestato' i loro giocatori alle Federazioni per il Mondiale un compenso, il presidente del massimo organismo calcistico internazionale Gianni Infantino ha detto: "Il Programma FIFA Club Benefits è un chiaro esempio di come la Coppa del Mondo FIFA abbia un impatto positivo sul calcio di club in tutto il mondo. Qatar 2022 non è stato solo l’apice della carriera per molti giocatori, ma anche la Coppa del Mondo di maggior successo di sempre, che contribuirà allo sviluppo del calcio in tutti gli angoli del pianeta.

Il calcio di club svolge un ruolo fondamentale all’interno dell’ecosistema calcistico e il Programma FIFA Club Benefits ci offre un’eccellente opportunità per sostenere i club".