Stralciata, invece, la posizione degli ex sindaci Silvia Lirici (difesa dall’avvocato Marco Calleri), Nicoletta Paracchini e del presidente Paolo Piccatti, entrambi assistiti dal legale Luigi Giuliano, la cui posizione - spiegano i colleghi de La Repubblica di Torino - andrà verso l’archiviazione. I tre sindaci, nell'interrogatorio andato in scena venerdì, hanno dimostrato alla Procura l’estraneità rispetto alle contestazioni: oltre al falso in bilancio i capi d’accusa riguardano l’aggiotaggio, l’ostacolo alla vigilanza Consob e false fatturazioni.