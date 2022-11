In queste ore, nel ritiro del Belgio, si sta pianificando con la massima cautela del caso il ritorno in campo di Romelu Lukaku, che oggi ha confermato i progressi allenandosi per il secondo giorno consecutivo con il gruppo. Stando ai colleghi di Nieuwsblad, ci sono buone probabilità che Roberto Martinez, ct dei Rode Duivels, possa schierare Big Rom a gara in corso già domenica contro il Marocco, ma senza correre rischi dato che è fisiologicamente a corto di condizione avendo totalizzato una manciata di minuti negli ultimi tre mesi.