Alla veneranda età di 45 anni, Gigi Buffon ha deciso di lasciare il calcio dopo una lunga e strepitosa carriera. Tra i tanti messaggi di saluto raccolti dalla Gazzetta dello Sport per l'ex portiere di Parma, Juve e Nazionale, c'è anche quello di Marco Materazzi: "Gigi, non dimenticherò per tutta la vita la tua corsa verso di me e il tuo abbraccio dopo il mio gol alla Repubblica Ceca. Grazie, senza di te non sarei mai diventato campione del mondo".