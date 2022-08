Stefano Pioli e il Milan possono tirare un sospiro di sollievo: Sandro Tonali, uscito per infortunio nel corso dell'amichevole di sabato contro il Vicenza, non ha accusato nessuna lesione muscolare. Stando al comunicato diramato dal club rossonero a proposito degli esami strumentali effettuati questa mattina, il centrocampista sarà valutato di giorno in giorno. Per ora da escludere la sua presenza per il debutto in campionato contro l'Udinese.