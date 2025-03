Il Genoa torna a vincere dopo due pari e una sconfitta, battendo il Lecce 2-1 nell'anticipo del Ferraris. In una serata piovosa, il grifone timbra il gol del vantaggio al minuto 16: Miretti riceve l'assist dell'ucraino Malinovsky e trafigge la porta salentina. La battaglia in mezzo al campo è intensa e lo stesso centrocampista ex Juve va vicino al raddoppio, mancando però il bersaglio grosso. È una serata super per Miretti, che sigla la doppietta personale mandando a riposo i rossoblu sul doppio vantaggio.

Krstovic prova a rendere il finale interessante segnando su rigore al 68', ma la truppa di Vieira conduce in porto la nave sana e salva, tornando al successo dopo quasi un mese. Per il Lecce quarta sconfitta consecutiva e situazione di classifica difficoltosa: i punti in classifica sono 25 (+3 provvisorio sul terzultimo posto occupato dall'Empoli).