Questo Bologna non vuole fermarsi più. La truppa di Motta conquista tre punti importantissimi all'Arechi di Salerno: bastano i due squilli nei primi 20' di Zirkzee ai felsinei per allungare e poi gestire contro i granata nervosissimi. A nulla vale il gol di Dia che riapre parzialmente la contesa. Gli assalti finali della truppa di Inzaghi non sono efficienti a sufficienza. Con quest'acuto il Bologna sale provvisoriamente al quarto posto della classifica in attesa della Roma.