I tifosi nerazzurri devono cerchiare una data nel calendario: mercoledì 9 novembre, alle 20:45, andrà infatti in scena l'ultima partita dell'Inter a San Siro nel 2022. Per la sfida contro il Bologna, penultima uscita dell'anno per la squadra di Inzaghi prima della sosta per i Mondiali, il club ha reso nota le modalità di vendita dei biglietti.