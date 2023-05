Il tifoso interista protagonista dell'intervista per il Matchday Programme di Inter-Atalanta è Ignazio Moser, ex ciclista figlio d'arte. Anche lui era presente mercoledì sugli spalti dell'Olimpico per assistere alla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina: "Assistere a una partita così decisiva per me è stata un'emozione grandissima, sento parecchio lo stress perché sono molto tifoso. Il gol subito all'inizio mi ha fatto un po' tremare, poi Lautaro Martinez e la squadra hanno ribaltato la situazione e siamo esplosi in un'esultanza incredibile. Di questa Inter mi piace lo spirito di gruppo, in particolare Federico Dimarco per il suo interismo, e il Toro. Io sono interista perché... non poteva essere altrimenti, per me l'interismo è uno stile di vita".

