L'Inter sta dominando la Serie A 2023-24, non solo a livello di punti conquistati in classifica. I numeri statistici di squadra non mentono, così come quelli relativi ai singoli giocatori. Basti vede la top 11 per rendimento stilata dal sito specializzato Whoscored.com dopo le prime 29 giornate di campionato: ebbene, nella fantaformazione ci sono ben cinque giocatori nerazzurri, ben bilanciati in tutti i reparti (in difesa Dimarco e Bastoni, Calhanoglu a centrocampo e in attacco la ThuLa). Completano la squadra due ex interisti come Bellanova e Di Gregorio, oltre a Buongiorno, Dybala, Rabiot e Kvaratskhelia.