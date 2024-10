Come di consueto Whoscored ha stilato la top 11 per media voto dopo l’ultimo turno di Champions League. Nel 4-4-2 selezionato c’è il nerazzurro Mehdi Taremi a guidare l’attacco con una media voto di 8.93. assieme a lui Guirassy, poi completano la formazione Bizot in porta, Bah, Stones, Martinez e Carresa in difesa. A centrocampo, invece, largo ad Adeyemi, Raphinha, Gundogan e Sima.

L'iraniano è stato protagonista di una grande partita contro la Stella Rossa, con due assist e un gol su calcio di rigore nel 4-0 finale.