Con il Milan che valuta seriamente l'ipotesi di un nuovo stadio a Sesto San Giovanni il Comune di Milano attende le mosse non solo dei rossoneri, ma anche dell'Inter riguardo al futuro a San Siro. "Al momento il club nerazzurro prosegue sulla linea della condivisione con il Milan - si legge su Tuttosport -. Nella sede di Viale della Liberazione non hanno avuto informazioni differenti dalla società rossonera. Anche perché non ci sono stati ancora contatti con la nuova proprietà di RedBird, rappresentata da Gerry Cardinale. Quindi per l’Inter vale ancora il discorso della volontà di costruire uno stadio insieme al Milan a San Siro oppure in aree alternative in caso di fumata nera dopo il dibattito pubblico. Per ora quindi l'Inter non prende in considerazione altri approcci al tema del nuovo stadio".