L'Atletico Madrid si prepara a un'estate da rivoluzione. Stagione troppo deludente, è il bilancio a una sola giornata dalla fine. Se nell'ultimo turno la squadra incasserà un solo altro gol, l’Atlético chiuderà il campionato con il maggior numero di reti subite in Liga dell’era Simeone, 44 contro l'attuale record negativo di 43.

Non basta la rimonta sull'Inter agli ottavi di Champions League per salvare l'annata di una squadra che, come scrive Tuttosport, non si è dimostrata quasi mai all'altezza. Andrea Berta, uomo di mercato dei colchoneros, partirà dalla difesa per il suo cambiamento, affidato sempre a Simeone per la panchina. Comincerà disfandosi di due giocatori che sono a scadenza, Hermoso (di cui si è parlato anche in chiave Inter in passato, meno di recente) e Gabriel. Ma anche Savic, che se non può più essere protagonista a Madrid preferisce batter cassa altrove.