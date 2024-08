In un corsivo di spalla, nella pagina dedicata oggi all'Inter da Tuttosport, si legge un commento riguardo alla situazione in attacco dei nerazzurri. Secondo il quotidiano, quanto visto nelle stagioni con Conte e finora con Inzaghi dovrebbe far capire che quattro attaccanti in rosa per il 3-5-2 sono troppo pochi.

Negli anni, infatti, gli infortuni hanno costretto a inserire giocatori giovani come Sebastiano Esposito o "attaccanti di scorta" come Caicedo, per ovviare ai tanti infortuni dei vari Sanchez, Correa, Lukaku e Arnautovic.

Ora Taremi e Arnautovic, che ha già dimostrato in questi anni una certa fragilità. Quattro attaccanti, si legge, potrebbero diventare un rischio calcolato... male. Particolarmente in un'annata con la nuova Champions e il Mondiale per club.