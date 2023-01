Le prestazioni più che positive con la maglia del Torino stanno diventando vetrina sempre più importante per Perr Schuurs, centrale olandese ormai perfettamente integrato nel gioco di Juric. L'ex Ajax, così com'è stato per Bremer nella scorsa estate, sembra destinato a diventare pezzo pregiato del mercato, tanto da aver attirato già l'interesse di Inter (i nerazzurri stanno ragionando su una proposta da 25 milioni), Napoli e non solo. Stando infatti a Tuttosport, ad aggiungersi alla corsa sarebbe stata anche la Roma che potrebbe perdere Smalling a parametro zero.