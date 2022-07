Anche Milan Skriniar è tra i giocatori dell'Inter che non prenderanno parte all'amichevole di Lugano. Il difensore slovacco, secondo Tutto Mercato Web che ha immortalato il giocatore per le vie del capoluogo lombardo, approfitterà della permanenza a Milano per poter fare il punto con il suo entourage sulla trattativa con il Paris Saint-Germain.