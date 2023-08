Arrivano da Sport1 ulteriori novità rispetto alla situazione di Benjamin Pavard. C'è l'accordo tra Inter e Bayern Monaco per 30 milioni più 3 di bonus. In compenso la ricerca del sostituto, senza il quale il francese non lascerà la Baviera, non sarebbe ancora partita. I nomi individuati sono Lukas Klostermann e Lutsharel Geertruida, ma secondo Sport1 i dirigenti non si sono ancora occupati della vicenda.

Der FC Bayern hat sich mit Inter auf eine Ablöse von 30 + 3 Millionen Euro für Benjamin Pavard verständigt – wird den Franzosen aber erst freigeben, wenn die Suche nach einem gleichwertigen Ersatz abgeschlossen ist.



