Dopo aver risolto la questione Yann Bisseck, in casa Inter si attende solo la chiusura dell'operazione André Onana con il Manchester United. Come sostiene Sportmediaset, domani dovrebbe arrivare la chiusura del trasferimento: si lavora per definire la quota variabile e quella di parte fissa, per avvicinarsi nel complesso ai 60 milioni chiesti inizialmente dai nerazzurri. Ad accordo raggiunto con i Red Devils, l'Inter procederà prima su Yann Sommer, pagando al Bayern Monaco la clausola rescissoria, e poi su Anatolij Trubin per cui lo Shakhtar continua a sparare alto.