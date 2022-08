Spazio nell'edizione delle 13 di Sportmediaset al mercato dell'Inter. La dirigenza nerazzurra è al lavoro in questi ultimi giorni per regalare ad Inzaghi l'ultimo rinforzo in difesa: ieri l'agente di Acerbi è stato in sede, l'operazione con la Lazio è stata definita ma è congelata perché la dirigenza dell'Inter attende novità da Londra per Chalobah. Il Chelsea è pronta a fare un ultimo tentativo per Fofana del Leicester: in caso di fumata bianca, il difensore inglese può partire in prestito. Decisione attesa dopo il weekend.