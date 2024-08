La rapida cessione di Mateo Retegui ha bloccato il trasferimento di Albert Gudmundsson alla Fiorentina. Lo sostiene Sky, che sottolinea come il Genoa non abbia intenzione di privarsi di entrambi i suoi attaccanti titolari nel giro di un paio di giorni. Soprattutto in assenza del sostituto dell'islandese, ancora sul taccuino dell'Inter.

Questa stallo improvviso di una trattativa ben avviata rischia di avere ripercussioni anche sulla Juventus: senza Gudmundsson, la Fiorentina non rinuncerebbe a Nico Gonzalez, cercato proprio dai bianconeri..