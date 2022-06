Nella giornata di oggi è arrivata la prima vera apertura concreta del Chelsea a prestare all’Inter Romelu Lukaku (LEGGI QUI). Quello che fin qui sembrava solo un flebile spiraglio adesso sta diventando sempre più concreto. A confermarlo è anche Sky Sport, che spiega come nelle prossime ore andrà in scena il primo contatto ufficiale tra i due club, che fin qui non si sono ancora visti realmente. Si testerà la fattibilità dell’operazione e soprattutto quanto l’Inter sia disposta a mettere sul piatto.