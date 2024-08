Nonostante molti operatori del settore chiedano da tempo che la finestra di mercato estiva si concluda prima dell'inizio del campionato, per evitare trattative con il pallone già in gioco, a quanto pare in questa sessione si andrà ancora verso la direzione opposta. Infatti, come appurato da Sportitalia, la chiusura prevista alle 20 del 30 agosto, dopo due turni già disputati, è stata protratta fino alle 24 dello stesso giorno.

Nello specifico, si potranno concretizzare ulteriori trattative durante Inter-Atalanta, in programma lo stesso giorno alle 20.45.