Anche se il Paris Saint-Germain ha iniziato i contatti con Marcus Rashford, il grande sogno di Luis Campos per l'attacco di Christophe Galtier si chiama Rafael Leao, giocatore che tra l'altro conosce molto bene per averlo visto all'opera nella sua esperienza al Lille e che in un'intervista del passato aveva definito 'il Kylian Mbappé portoghese'. Secondo RMC Sport, l'operazione, comunque finanziariamente complicata perché il Milan non intende privarsi della sua punta di diamante, avrebbe la portata di 70 milioni di euro: i transalpini potrebbero inserire nell'offerta anche il difensore Abdou Diallo.