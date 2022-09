Apax Partners, Three Hills Capital Partners, Carlyle Group (CG.O) e Searchlight Capital sono i quattro fondi che, stando alle informazioni dell'agenzia Reuters, hanno avuto approcci con la Lega Serie A esprimendo interesse a investire nella media company del massimo campionato italiano. Le fonti contattate dai colleghi, che hanno rifiutato di essere nominate perché i colloqui sono strettamente riservati, hanno affermato che i rappresentanti di Apax, Carlyle e Three Hills si sono incontrati con i massimi dirigenti di via Rosellini all'inizio di questa settimana. Una di queste fonti ha affermato, inoltre, che i tre fondi che stanno lavorando con lo studio legale italiano Zoppini potrebbero presentare una proposta preliminare congiunta nei prossimi giorni. I delegati di Searchlight, invece, hanno avuto un incontro separato e stanno valutando la possibilità di presentare una manifestazione formale di interesse.