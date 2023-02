Claudio Lotito prepara il regalo per DAZN, che potrebbe tenersi i diritti della Serie A fino al 2026. Come informa Repubblica.it, il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia è infatti il primo firmatario di un emendamento al Decreto Milleproroghe approvato oggi in commissioni riunite Affari costituzionali e bilancio al Senato "che prevede - si legge - la possibilità di prorogare i contratti tv ancora in corso "per il tempo necessario", e comunque non oltre la durata complessiva di cinque anni".