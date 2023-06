Niente rinnovo col Benfica per il campione del Mondo Nicolas Otamendi che sembrerebbe aver concluso la sua avventura con il club portoghese, penultimo avversario fin qui dell'Inter in Europa. L'argentino, secondo Relevo, non rinnoverà con le Águias, lasciando dunque da parametro zero la squadra in cui si era trasferito nel 2020 dal Manchester City. "L'Inter - si legge - è una delle squadre interessate e ha avviato contatti per provare a ingaggiarlo questa estate".

Como venimos informando con @MatteMoretto, Otamendi no va a renovar con el Benfica y se marchará libre a otro club.



El Inter es uno de los equipos interesados y ha iniciado los contactos para tratar de ficharlo este verano.@relevo pic.twitter.com/KIMnkposTj — Picón (@JorgeCPicon) June 5, 2023