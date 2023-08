L'Inter è favorita per la Serie A 2023/24. A sancirlo, oltre ai bookmakers, anche i computer di Opta che tramite algoritmo ha stabilito la classifica finale della prossima Serie A. I nerazzurri vincerebbero il tricolore davanti al Napoli, con Milan e Juventus che completerebbero le prime quattro posizioni. Lazio e Roma andrebbero in Europa League, Atalanta in conference. Per quanto riguarda la coda della classifica, Lecce, Genoa e Cagliari sarebbero le tre formazioni retrocesse.