Miralem Pjanic tornerà al Barcellona dopo l'annata in prestito al Besiktas, ma il centrocampista bosniaco ex Roma e Juventus farà una toccata e fuga prima di partire nuovamente. Questa è la certezza del Mundo Deportivo, secondo il quale due club italiani, ovvero Inter e Napoli, hanno già bussato alla sua porta per iniziare a sondare la situazione, così come l'Olympique Marsiglia in Francia. Pjanic, però, non scalpita per lasciare i blaugrana: il suo entourage fa sapere che il 4 luglio si presenterà regolarmente a Sant Joan Despì per l'inizio della preparazione e poi valuterà il da farsi dopo aver completato tutta la fase di pre-season. Pjanic non intende rinunciare a un contratto che lo legherà al club fino a giugno 2024