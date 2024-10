Ci sarà anche l'Inter Miami di Lionel Messi al Mondiale per Club 2025, il primo della storia allargato a 32 squadre. Stando alle informazioni di Marca, la FIFA presto ufficializzerà una decisione che è già stata presa, ovvero quella di invitare il club di David Beckham in qualità di miglior squadra nella stagione regolare della Major League Soccer, un titolo ufficiale che si chiama Supporters' Shield. L'Inter Miami, in questo caso, occuperebbe lo slot ancora vuoto riservato a un club del paese ospitante.

I colleghi del quotidiano spagnolo hanno appreso che l'Inter Miami sarà un partecipante del torneo, senza aspettare il vero campione della MLS, ovvero colui che vince i 'playoff' che iniziano la prossima settimana.