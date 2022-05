Per la prossima stagione, il Paris Saint-Germain andrà in cerca di un rinforzo a centrocampo che possa agire box-to-box e che possa permettere a Marco Verratti di essere definitivamente schierato come schermo della difesa. Secondo il quotidiano Le Parisien, il nome in cima alla lista dei desiderata è quello di Paul Pogba, che non nasconderebbe alle persone a lui vicine la volontà di andare a giocare nella capitale francese. Altro nome in elenco, quello di Aurélien Tchouaméni del Monaco, ma tra i giocatori suggeriti figurano anche i nomi di due protagonisti della Serie A: Sergej Milinkovic-Savic della Lazio e Nicolò Barella, punto di riferimento dell'Inter con la quale il centrocampista azzurro ha rinnovato di recente,