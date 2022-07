Servirà il tesoretto della cessione di Bremer per dar via alle danze nel mercato in entrata del Torino. N'è sicura La Stampa che nell'edizione odierna si sofferma sulle trattative granata, ponendo l'attenzione proprio sull'importanza della partenza del difensore ormai sempre più vicino all'Inter. Una volta salutato il brasiliano, ecco infatti che il ds Vagnati avrà campo libero per i nuovi innesti, e potrà così approfondire i discorsi legati agli obiettivi Solet, Maggiore e Praet.

Giacomo Principato