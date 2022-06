Alla luce dello stallo nella trattativa tra la Fiorentina e Florian Grillitsch, in casa viola torna a farsi concreto il nome di Stefano Sensi per il nuovo centrocampo di Vincenzo Italiano. Stando ai colleghi de La Nazione, sarebbe il giocatore dell'Inter, reduce dal prestito semestrale alla Samp, il profilo prescelto dalla dirigenza gigliata per il dopo Lucas Torreira, in caso che la trattativa per l'austriaco dell'Hoffenheim naufragasse definitivamente. In standby, invece, il discorso legato all'altro nerazzurro Roberto Gagliardini.