Stasera scenderà anche in campo la Turchia di Calhanoglu che dovrà vedersela con l'Islanda. E proprio il centrocampista interista è il grande dubbio di formazione per Montella: come spiega il Corriere dello Sport, il c.t. dei turchi dovrà valutare se il regista ha recuperato totalmente ed eventualmente impiegarlo dall'inizio dopo averlo inserito a gara in corso nel match precedente in Galles.