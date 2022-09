Al Giulesti Stadium di Bucarest va in scena anche Romania-Bosnia, una delle sfide che riempiono la ricca serata di Nations League. Tra i padroni di casa parte dal 1' Ionut Radu, portiere di proprietà dell'Inter ora in prestito alla Cremonese, mentre in ottica nerazzurra è da segnalare il riposo per Edin Dzeko tra gli ospiti: il Cigno di Sarajevo parte dalla panchina, a guidare l'attacco ci sarà Prevljak.